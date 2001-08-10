Сахалинец стал вторым на Кубке России по ездовому спорту

Первый этап Кубка России по ездовому спорту прошёл на Камчатке. В соревнованиях приняли участие 19 спортсменов из Камчатского, Приморского краев и Сахалинской области.

Как сообщили в региональном минспорта, они состязались в снежных дисциплинах: лыжи-спринт одна собака и нарта-спринт с 2 и 4-мя собаками в упряжке.

Островной спортсмен Александр Филиппов и его упряжка из четырех собак заняли 2-ое место в дисциплине «Нарта-спринт 4 собаки». Соревнования проходили в 2 этапа, по 7300 метров каждый. Общее время прохождения сахалинца - 00:41:37,64.