Сахалинец стал 12-м на олимпийских играх в Швейцарии

В Лозанне продолжаются Зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года. В горнолыжном спорте завершились личные состязания. Заключительным видом программы был слалом.

Как ТИА "Острова" рассказали в региональном минспорта, россиянка Анастасия Трофимова из Подмосковья заняла девятое место среди 80 спортсменок.

Воспитанник СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска Роман Зверян, выступающий за сборную команду России, на первой трассе показал 18-е время. Во второй попытке он был уже 9-м, что позволило ему занять итоговое 12-е место.

Сегодня, 15 января в Швейцарии состоятся командные соревнования в слаломе. По словам специалистов, итоги личного слалома обнадеживают в плане выступления наших спортсменов в командных соревнованиях. Анастасия Трофимова и Роман Зверян вполне могут вместе побороться в заключительный день горнолыжной программы Олимпиады за высокое место.