Сахалинцев зовут на благотворительный хоккейный матч

Благотворительный матч-шоу «Вызов Поколений» состоится в ЛК «Арена Сити» 25 января. В нём примут участие две команды: хоккейный клуб «Сахалинские Акулы» и «Сборная Сахалинской области», сообщают организаторы. Во второй коллектив войдут хоккеисты команд «Белые Акулы» и «Холмские Ястребы» (Холмск), «Арена Мастер – 2009», «Кристалл – 2006» и «Кристалл – 2007» (Южно-Сахалинск). Чтобы уравнять шансы команд на победу, в «Сборной Сахалинской области» выступит пятёрка тренеров:

Константин Пятаков – воспитанник сахалинского хоккея, игрок команды «Северная Звезда», тренер команды «Кристалл – 2007»;

Александр Пономарёв – воспитанник омского хоккея, чемпион Молодёжной Хоккейной Лиги в составе команды «Омские Ястребы», тренер команды «Арена Мастер – 2010»;

Джо Арая – воспитанник японского хоккея, тренер женской сборной Японии по хоккею и команды «Кристалл – 2011»;

Максим Захаров – воспитанник сахалинского хоккея, участник Зимней студенческой универсиады, финалист Всероссийских соревнований по хоккею среди студенческих команд;

Евгений Рубанов – аксакал сахалинского хоккея, тренер команды «Сахалинские Акулы – 2005».

Матч не зря носит приписку «шоу» после дефиса. Мероприятие откроют юные фигуристки спортивной школы «Кристалл». Сами же хоккеисты, участвующие в матче, вместе с талисманом клуба Акулой порадуют зрителей взаимными розыгрышами, виртуозно выполненными буллитами, а также «сюрпризами», которые до начала игры останутся в секрете.

В перерывах между периодами для посетителей матча будут проведены розыгрыши фирменной атрибутики клуба «Сахалинские Акулы», а также благотворительный аукцион. Лотами аукциона станут хоккейный свитер и флаг, расписанный игроками команды МХЛ «Сахалинские Акулы».

Все средства, вырученные с продажи билетов и аукциона, будут переданы на Лечение семилетней Валерии Ким. В сентябре 2014 года маленькой девочке поставили страшный диагноз: нейробластома (раковая опухоль) забрюшинного пространства 4 стадии с метастазами в легкие, в забрюшинные и внутрибрюшные лимфоузлы, костный мозг. До мая 2016 года Лера проходила лечение в Израильской клинике и наконец вышла в ремиссию. В этом учебном году девочка пошла в первый класс. Она показывает отличные успехи в учёбе, ходит в музыкальную и занимается спортом. Но беда вновь настигла её. После трех с половиной лет ремиссии состояние Леры стало ухудшаться, а после повторного обследования врачи выявили рецидив болезни в позвоночнике.