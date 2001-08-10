Островитяне успешно выступили на соревнованиях по прыжкам на батуте
Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте «Кубок Дальнего Востока» состоялись в Хабаровске. В них приняли участие более 150 спортсменов и Якутии, Иркутской, Магаданской, Сахалинской областей, а также Приморского и Хабаровского краев.
Как рассказали в региональном министерстве спорта, островной регион представила сборная команда спортсменов из Южно-Сахалинска и Корсакова.
Команда мальчиков в составе Владислава Куликова, Максима Туйманова, Никиты Белова и Олега Русакова завоевала 1 место.
Команда девочек в составе Елизаветы Слесаревой, Сюзанны Щербаковой, Софьи Фадеевой и Аните Максимовой, уступив победителям минимальную десятую балла, завоевала 2 место.
В личном первенстве среди девочек 9-10 лет, выступающих по программе I спортивного разряда: 1 место получила Ульяна Киселева, 2 место завоевала Полина Павлович, а бронза оказалась в руках Арины Дачиловой.
Среди мальчиков 9-10 лет, выступающих по программе I спортивного разряда: 2 место завоевал Глеб Андросюк.
Среди девочек 11 - 12 лет, выступающих по программе I спортивного разряда: 2 место заняла Ангелина Дремова.
Среди мальчиков 11-12 лет, выступающих по программе I спортивного разряда: 1 место у Александра Ветрова, 2 место у Ильи Волошина, 3 место –Владислава Шулико.
Среди девушек 13 - 14 лет, выступающих по программе кандидатов в мастера спорта: 2 место заняла Арина Стрельникова, 3 место –Сюзанна Щербакова.
Среди юношей 13 – 14 лет, выступающих по программе кандидатов в мастера спорта: золото завоевал Владислав Куликов, бронза у Никиты Белова.
Среди юниорок 15 – 16 лет, выступающих по программе мастеров спорта: 2 место у Елизаветы Слесаревой.
Среди юниоров 15 – 16 лет, выступающих по программе мастеров спорта: 3 место занял Максим Туйманов.
Среди мужчин 17 и старше лет, выступающих по программе мастеров спорта: 1 место у Максима Морозова, 3 место у Ростислава Каминского.
На этом спортсмены не останавливаются. Сегодня сборная усиленно готовится к чемпионату и первенству ДФО. Они пройдут с 6 по 10 февраля в Комсомольск-на-Амуре.
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