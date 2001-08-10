«Сахалинские Акулы» уступили «Крыльям Советов» в первом матче

«Сахалинские Акулы» продолжают домашнюю серию из 10 матчей. 16 января на льду «Арены Сити» островная команда встретила своего третьего соперника в 2020 году – «Крылья Советов» из Москвы. Гости одержали победу в первой игре серии со счётом 2:3, сообщает ТИА "Острова" пресс-атташе островного хоккейного клуба.

Первый период прошёл очень дисциплинированно. Лишь под конец двадцатиминутки Дмитрий Жеребкин заработал удаление за подножку. Но не смотря на спокойную атмосферу на льду, болельщикам всё же пришлось попереживать. На 9 минуте периода «Крылья Советов» открыли счёт встречи, а спустя некоторое время укрепили своё преимущество второй шайбой в ворота Григория Колупаева.

После перерыва «Акулы» вышли с видимым желанием отыграться. Хозяева льда проводили опасные атаки в зоне соперника, что привело к драке Роберта Нуруллина («Сахалинские Акулы») и Романа Шефера («Крылья Советов»). Сахалинская команда продолжала навязывать свою игру, что принесло в итоге нужный результат. Воспользовавшись удалением Ивана Гуськова, Владимир Кротов, замкнув передачу Руслана Ахметвалиева, реализовал лишнего. Буквально через минуту гости снова заработали штраф, а Кротов оформил дубль. Ассистировали Дмитрий Жеребкин и Денис Пяткин. После сирены между Русланом Ахметвалиевым («Сахалинские Акулы») и Виталием Лебёдкиным («Крылья Советов») произошла потасовка, не оставшаяся незамеченной судьями.

Финальный период начался с обоюдного удаления поконфликтовавших между собой игроков, но на игре это не отразилось. «Беда» к «Акулам» пришла в середине двадцатиминутки, когда Родиону Порошину удалось реализовать большинство московской команды. Островной коллектив бросил все силы на то, чтобы отыграться. То и дело атаковали голкипера «Крылышек», но шайба будто нарочно не шла в ворота.

Матч окончился со счётом 2:3 в пользу москвичей. Примечательно, что в начале текущего сезона, «Акулы» уступили первый матч серии «Крыльям Советов» на сетуньском льду с тем же счётом, а во втором взяли реванш. Цифры на табло были те ми же, но только в пользу нашей команды. Смогут ли «Сахалинские Акулы» повторить историю предыдущих матчей с московским клубом?! Узнаем уже завтра в 19:00 в ЛК «Арена Сити».