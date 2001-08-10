«Элвари-Сахалин» нанес поражение «Волжанину» на тай-брейке
«Эвлари-Сахалин» и «Волжанин» из Костромы провели первый из двух запланированных матчей чемпионата страны. Победитель игры определился только на тай-брейке. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Перед игрой болельщики островной команды были немного сдержаны в прогнозах, держа в уме малообъяснимое поражение в предыдущем туре от «Зоркого». Но как верить в лучшее, если после трех розыгрышей мяча гости вели в счете 3:0? Пессимистам это дало новую пищу для размышлений, а оптимисты призывали считать очки после матча.
Затем «Элвари» отыграл одно очко, после чего на подачу вышел связующий Артем Бутько. Три подачи, и вот впереди уже островитяне – 4:3. Минут десять ни одной из команд не удавалось уйти в отрыв, а счет колебался то в одну, то в другую строну (10:9, 10:11, 12:12, 13:13).
Эти резонансные колебания прекратились после того, как Егор Горбань мощным ударом завершил атаку хозяев площадки. А в решающий момент свое веское слово сказал Андрей Мельников, который через мгновение оказался в центре счастливой кучи-малы – 25:23.
Насколько было сложно в первой партии, настолько проще было во второй. У гостей сразу не пошла игра. Нельзя сказать, что они выглядели обреченными, но огонек их атак едва тлел. Как закономерный итог – 25:17 в пользу «Элвари».
Оптимисты среди болельщиков уже строили планы на вечер, предполагая победу в трех партиях. Однако сценарий матча писал тот, кто явно не ищет легких путей.
В третьем сете «Элвари-Сахалин» отставал сначала на три очка, затем – на четыре, на пять, на шесть, на семь. Не помогали ни замены, ни тайм-ауты. Все это конвертировалось в цифры – 18:25.
В четвертой партии хозяева площадки были близки к тому, чтобы вернуть себе инициативу. Но при счете 16:16 они ошиблись, а игроки «Волжанина» поймали кураж за хвост, и уже не отпускали его – 25:19 в их пользу. Тай-брейк.
Тай-брейк многие называют лотерей, но все же, это не совсем верно. Шансы выиграть в лотерею примерно равны шансам встретить айсберг в районе экватора, а вот вероятность победы на тай-брейке составлять 50%.
Волейболистам «Элвари» удалось раскрепоститься, у них «полетела» подача, и цифры на табло становились все ближе и ближе к заветной «пятнашке». На подаче Андрея Мельникова островитяне оторвались от соперника, и хоть и не без треволнений, все же смогли дожать «Волжанин» - 15:8 и 3:2 по партиям. Победа.
- После двух партий мы физически подсели. Третий матч играть практически одним составом очень тяжело. В пятой партии все молодцы, собрались. Можно сказать, выиграли на морально-волевых, - сказал капитан «Элвари-Сахалин» Роман Видченко, едва отдышавшись после игры.
- У нас была задача увезти отсюда шесть очков. Первую партию начали вроде бы хорошо, но потом пошла какая-то неуверенность. Затем две партии выиграли, но на тай-брейке не пошло. Тай-брейк это всегда своего рода лотерея. У кого первого пойдет, то и хорошо. У «Элвари» пошло чуть лучше. Они лучше подали, лучше приняли. Вот, собственно, и все. В целом по матчу «Элвари» подавал более стабильно. Во всех партиях, которые мы проиграли, мы не подали подачу. А в остальном, мне кажется, игра была равной, - проанализировал матч капитан «Волжанина» Александр Сиюткин, который, напомним, в прошлом сезоне был капитаном островной команды.
Добавим, повторный матч «Элвари-Сахалин» - «Волжанин» состоится сегодня, 17 января. Болельщиков ждут в«СШ по волейболу» (ул. Горького, 7/3). Начало в 18:00.
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