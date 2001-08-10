Тихоокеанское
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14:41, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

ФК «Сахалин» продолжает отбор на отделение футбола

ОГАУ «Футбольный клуб «Сахалин» продолжает отбор ребят от 9 лет на отделение футбола. Прием документов продолжится до 24 января, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

Необходимые документы:

- Заявление о зачислении от родителей.

- Свидетельство о рождении/паспорт ребенка, паспорт родителя (копия).

- Согласие родителей на обработку персональных данных.

- Фотография 3*4 (2 шт.).

- Договор страхования от несчастных случаев (страховка).

- Мед. справка об отсутствии противопоказаний к занятиям на отделении футбола.

- Справка из школы.

- Социальный паспорт.

- Личная карточка спортсмена.

Прием нормативов состоится 26 января в 10:00 на базе СК "Олимпия парк".

Бланки для заполнения можно скачать, перейдя по ссылке. За подробной информацией обращаться по телефону: 76-05-69.

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