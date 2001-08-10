Тихоокеанское
информационное агентство
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15:17, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

День снега отметили на сахалинском "Горном воздухе"

День снега отметили на сахалинском

День снега отметили в Южно-Сахалинске. Традиционно праздник прошел на СТК «Горный воздух». Участниками мероприятия стали дети от двух лет и старше, а также их родители. Они потренировались в езде на беговелах, а также провели несколько соревновательных заездов, пишет региональное минспорта.

Островитяне соревновались по возрастным группам. Тренировки и заезды на беговелах прошли по категориям 2+, 3+, 4+ и 5+. Полина Зиборова занимается в беговелошколе уже два года. Вместе с девочкой на День снега пришли родители и старшая сестра.

- Мы всегда стараемся приходить все вместе, это объединяет. Младшая катается, а мы как группа поддержки за нее болеем, - поделилась мама девочки Алена Зиборова. - Ребенку очень нравится, потому что всегда дружная атмосфера на мероприятиях, играет музыка. Не просто ты пришел на тренировку, а будто на праздник, и маленьким деткам очень нравится. Организаторы очень любят детей и делают все для них.

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В перерывах между заездами дети водили хороводы, танцевали и играли вместе с ведущим события. Создавать праздничное настроения помогали и ростовые куклы.

- Уже сейчас мы видим очень перспективных ребят, которые в будущем станут кататься на BMX-велосипедах. Мы проделали большую работу, чтобы движение беговелов появилось на Сахалине. А сейчас мы постоянно проводим соревнования. У нас есть летние состязания «Беговелогорка», а также дальневосточные гонки, на которые приезжают гости из Хабаровска и Владивостока, - отметил руководитель беговелошколы Иван Бутаков.

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Участники праздника также могли попробовать себя в катании на сноуборде. Бесплатную тренировку проведи тренеры горнолыжной школы «Proriders».

Кроме этого, участники могли показать себя в пейнтбол-тире. В завершении праздника все участники гонок получили подарки.

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