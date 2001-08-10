«Сахалинские Акулы» не сумели взять реванш над «Крыльями Советов»
Хоккейная команда «Сахалинские Акулы» провели второй домашний матч с «Крыльями Советов» в рамках чемпионата МХЛ. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.
Первый период начался с быстрого гола Виталия Лебёдкина. Нападающему потребовалось 59 секунд, чтобы открыть счёт встречи в пользу московского клуба. А ровно на 17 минуте игрового отрезка «Крыльям Советов» удалось забросить в ворота Григория Колупаева ещё одну шайбу. После неё «Акулы» словно оживились и начали прессинговать соперника. Как итог – первая отыгранная шайба в исполнении Руслана Ахметвалиева за 13 секунд до перерыва. Ассистентами выступили Даниил Глухарёв и Роберт Нуруллин.
Второй период выдался более оживлённым. На пятой с половиной минуте в штрафной бокс отправились сразу двое москвичей и «Акулам» выпал шанс сравнять счёт. Но, увы, заветного гола в ворота соперников так и не случилось. «Крылья Советов» создали несколько опасных моментов в зоне хозяев, но Григорий Колупаев стоял стеной на страже своих ворот. В целом же, сахалинская команда смотрелась поувереннее. Островные хоккеисты заняли атакующую позицию и перебросали противника практически вдвое. Однако отыграться им не удалось. На перерыв команды удалились с цифрами 1:2 на табло.
Матвей Петров поставил финальную точку в счёте третьей заброшенной шайбой в ворота островитян, воспользовавшись численным преимуществом своей команды. Все силы «Акул» были брошены на то, чтобы перевести матч в овертайм, но сделать им этого не удалось. Встреча окончилась в пользу соперника, 3:1.
В январе «Сахалинские Акулы» проведут ещё четыре домашних матча. На льду «Арены Сити» развернётся настоящее дальневосточное дерби. Ближайшие встречи пройдут уже 21 и 22 января. Соперником островной команды станут «Амурские Тигры» из Хабаровска.
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