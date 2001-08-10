Лучших биатлонистов определили на Сахалине

Зимнее первенство спортивной школы зимних видов спорта по биатлону состоялось в Южно-Сахалинске. Как сообщили в региональном министерстве спорта, в соревнованиях приняли участие биатлонисты 2004-2008 годов рождения. Они состязались в спринте. Состязания прошли на базе лыже-биатлонного центра «Триумф».

В спринте среди юношей (2004 г.р.) и старше первый результат показал Роман Бойчевский (тренер Норин С.С.). Второе место у Дениса Полянникова, а тройку лидеров замкнул Ярослав Гришин.

В спринте среди юношей (2005-2006 г.р.) золото взял биатлонист Вадим Мурланов (тренер Норин С.С.), серебро досталась Коломиец Филиппу (тренер Гущина И.В.), бронза оказалась в руках у спортсмена Дениса Норина (тренер Норин С.С.)

В спринте среди юношей (2007-2008 г.р.) лидером стал Игорь Коптяев (тренер Нестеров В.В.), Андрей Панин завоевал серебро, а бронза - в руках у спортсмена Константина Нурулина.

Лидерами среди девушек (2005 г.р. и старше) стали воспитанницы тренера Гущиной И.В. Первая на пьедестале - Софья Тузинская, серебро досталось Виктории Филипповой, тройку лидеров замкнула Эльвира Калинская.

Среди девушек (2007-2008 г.р.) в спринте лидером становится Илона Васильченко (тренер Норина С.С.), серебро у Пелагеи Соколовой и бронза у Миланы Буглаковой.