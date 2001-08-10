Юных сахалинцев приглашают на занятия по легкой атлетике

Спортивная школа летних видов спорта им. Комнацкого объявляет о дополнительном наборе в группы по спортивной подготовке. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

На занятия по легкой атлетике приглашают детей от 7 до 9 лет. Места в группах есть у всех тренеров школы, поэтому родители смогут подобрать удобное время для посещения занятий.

Кроме этого, ведется дополнительный набор в группу дошкольников, которую тренирует Александра Толстихина. Она проводит занятия по общей физической подготовке с элементами легкой атлетики для детей от 5 до 7 лет. Количество мест ограничено.

Все занятия проходят бесплатно.

Узнать подробности можно по телефонам: 24-20-08, 24-02-44, 24-81-00.