Юных сахалинцев приглашают на занятия по легкой атлетике
Спортивная школа летних видов спорта им. Комнацкого объявляет о дополнительном наборе в группы по спортивной подготовке. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
На занятия по легкой атлетике приглашают детей от 7 до 9 лет. Места в группах есть у всех тренеров школы, поэтому родители смогут подобрать удобное время для посещения занятий.
Кроме этого, ведется дополнительный набор в группу дошкольников, которую тренирует Александра Толстихина. Она проводит занятия по общей физической подготовке с элементами легкой атлетики для детей от 5 до 7 лет. Количество мест ограничено.
Все занятия проходят бесплатно.
Узнать подробности можно по телефонам: 24-20-08, 24-02-44, 24-81-00.
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