Тихоокеанское
информационное агентство
21 Января 2020
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12:30, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Юным островитянам предлагают стать гольфистами

Сахалинская федерация развития гольфа объявляет дополнительный набор в платные группы детей от 5 до 17 лет. Он будет проходить до 1 февраля 2020 года, сообщает областное министерство спорта.

Весь необходимый инвентарь для тренировок предоставляется бесплатно. Количество мест в группах ограничено.

- Наши воспитанники неоднократно становились победителями чемпионатов, первенств и турниров различного уровня. Гольф – Олимпийский вид спорта, один из немногих, дающий возможность спортсменам абсолютно всех возрастов раскрыть свои таланты и потенциал, - отмечает исполнительный директор сахалинской федерации гольфа Вячеслав Байгулов.

Дни занятий: понедельник, среда, пятница.

Расписание групп:

  • 1 группа с 9:00 до 10:30;
  • 2 группа с 10:30 до 12:00;
  • 3 группа с 15:30 до 17:00.

Занятия в зимний период проходят на тренировочной базе, оборудованной современным компьютерным симулятором игры в гольф по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, 159.

В летний период, с мая по октябрь, тренировки проходят на свежем воздухе на тренировочном поле в селе Троицкое. Запланированы коллективные выезды на игровое гольф-поле в с. Мицулевка и участие во всех турнирах, проводимых областной федерацией.

Необходимые документы для зачисления в группы:

  • заявление от родителей на зачисление в платную группу;
  • копия свидетельства о рождении (с 14 лет копия паспорта РФ);
  • медицинская справка (о допуске к занятиям по гольфу);
  • договор на оказание услуг;
  • договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-924-495-51-48.

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