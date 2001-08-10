Юным островитянам предлагают стать гольфистами

Сахалинская федерация развития гольфа объявляет дополнительный набор в платные группы детей от 5 до 17 лет. Он будет проходить до 1 февраля 2020 года, сообщает областное министерство спорта.

Весь необходимый инвентарь для тренировок предоставляется бесплатно. Количество мест в группах ограничено.

- Наши воспитанники неоднократно становились победителями чемпионатов, первенств и турниров различного уровня. Гольф – Олимпийский вид спорта, один из немногих, дающий возможность спортсменам абсолютно всех возрастов раскрыть свои таланты и потенциал, - отмечает исполнительный директор сахалинской федерации гольфа Вячеслав Байгулов.

Дни занятий: понедельник, среда, пятница.

Расписание групп:

1 группа с 9:00 до 10:30;

2 группа с 10:30 до 12:00;

3 группа с 15:30 до 17:00.

Занятия в зимний период проходят на тренировочной базе, оборудованной современным компьютерным симулятором игры в гольф по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, 159.

В летний период, с мая по октябрь, тренировки проходят на свежем воздухе на тренировочном поле в селе Троицкое. Запланированы коллективные выезды на игровое гольф-поле в с. Мицулевка и участие во всех турнирах, проводимых областной федерацией.

Необходимые документы для зачисления в группы:

заявление от родителей на зачисление в платную группу;

копия свидетельства о рождении (с 14 лет копия паспорта РФ);

медицинская справка (о допуске к занятиям по гольфу);

договор на оказание услуг;

договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-924-495-51-48.