Юным островитянам предлагают стать гольфистами
Сахалинская федерация развития гольфа объявляет дополнительный набор в платные группы детей от 5 до 17 лет. Он будет проходить до 1 февраля 2020 года, сообщает областное министерство спорта.
Весь необходимый инвентарь для тренировок предоставляется бесплатно. Количество мест в группах ограничено.
- Наши воспитанники неоднократно становились победителями чемпионатов, первенств и турниров различного уровня. Гольф – Олимпийский вид спорта, один из немногих, дающий возможность спортсменам абсолютно всех возрастов раскрыть свои таланты и потенциал, - отмечает исполнительный директор сахалинской федерации гольфа Вячеслав Байгулов.
Дни занятий: понедельник, среда, пятница.
Расписание групп:
- 1 группа с 9:00 до 10:30;
- 2 группа с 10:30 до 12:00;
- 3 группа с 15:30 до 17:00.
Занятия в зимний период проходят на тренировочной базе, оборудованной современным компьютерным симулятором игры в гольф по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, 159.
В летний период, с мая по октябрь, тренировки проходят на свежем воздухе на тренировочном поле в селе Троицкое. Запланированы коллективные выезды на игровое гольф-поле в с. Мицулевка и участие во всех турнирах, проводимых областной федерацией.
Необходимые документы для зачисления в группы:
- заявление от родителей на зачисление в платную группу;
- копия свидетельства о рождении (с 14 лет копия паспорта РФ);
- медицинская справка (о допуске к занятиям по гольфу);
- договор на оказание услуг;
- договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.
По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-924-495-51-48.
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