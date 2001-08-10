«Сахалинские Акулы» примут на льду «Арены Сити» в рамках Дальневосточного дерби

В рамках чемпионата МХЛ Дальневосточное дерби«Сахалинские Акулы» примут на льду «Арены Сити» своих ближайших территориальных соперников их Хабаровского и Приморского краёв. Первыми из них станут «Амурские Тигры» из Хабаровска, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Молодёжная хоккейная команда «Амурские Тигры» была основана в 2010 году. За всю историю существования клубу 4 раза удавалось выйти в плей-офф. А в 2013 году стали серебряными призёрами Азиатского кубка вызова по хоккею с шайбой среди молодежных команд.

В рамках регулярного Париматч чемпионата МХЛ в текущем хабаровчане провели 48 матчей. С 28 очками в командном зачёте «Тигры» расположились на предпоследней 16 строчки турнирной таблицы. Для хабаровской команды Дальневосточное дерби продолжается. 17 и 18 января они выступали против приморского «Тайфуна». Оба матча закончились сериями буллитов. В первом противостоянии гости из Хабаровска уступили со счётом 2:3, а во втором - взяли реванш, 3:2.

Лучшим игроком команды является Илья Кожухов. За 43 проведенных матча, нападающий заработал 39 (17+22) очков.

«Сахалинские Акулы» уступили в последних двух встречах «Крыльям Советов» из Москвы и теперь занимают 12 строчку таблицы Париматч чемпионата МХЛ Западной конференции. За 50 проведённых матчей островной коллектив набрал 46 очков.

Лидерство находится в руках Руслана Ахметвалиева. В личном активе нападающего 33 (11+22) очка, набранных в 48 играх.

История насчитывает 10 встреч команд в прошлом. «Амурские Тигры» обыгрывали «Сахалинских Акул» шесть раз.