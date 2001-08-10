Сахалинские гимнасты завоевали награды всероссийского турнира
Всероссийский турнир по спортивной гимнастике на призы мэра состоялся в Благовещенске. Соревнования объединили сильнейших гимнастов из городов Забайкалья, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской, Амурской областей, Еврейской автономии, Республики Саха (Якутия), а также Монголии, передает ТИА "Острова" со ссылкой на спортивную школу "Кристалл".
Сахалинскую область на состязаниях представили трое воспитанников Ольги Сперанской из «Кристалла». Спортсмены выступали по первому и второму спортивным разрядам.
В результате трех соревновательных дней Степан Труфанов, который выступал по программе второго разряда, завоевал золотую медаль в многоборье, а также призовые места в отдельных видах. Конкуренцию спортсмену составили семь участников. Еще двое подопечных тренера, выступающие по программе первого разряда, заняли призовые места. Александр Сперанский завоевал золотую медаль своим выступлением на перекладине. Первое место на брусьях занял Андрей Тарасов.
– Сейчас мы готовимся к участию к очередным соревнованиям, которые пройдут в Благовещенске с 17 по 21 февраля. Нашим спортсменам предстоит выступить на первенстве ДФО по спортивной гимнастике, - рассказала Ольга Сперанская.
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