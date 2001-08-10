Лучших лыжников Дальнего Востока выберут на Сахалине

Второй этап десятой зимней спартакиады учащихся России по лыжным гонкам стартовал сегодня в Южно-Сахалинске. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 17-18 лет. Всего 75 спортсменов.

Как рассказали в областном минспорта, на соревнования заявилось восемь команд, в которых собрались лыжники из Камчатского, Хабаровского, Приморского краев, республики Бурятия, Якутии, а также Сахалинской, Амурской и Магаданской областей.

- Раньше на Сахалине уже проводились дальневосточные соревнования, однако спартакиаду мы принимаем впервые, тем более на новом месте. В прошлом году приняли соревнования «Дети Азии», а теперь лыже-биатлонный центр «Триумф» принимает спартакиаду учащихся, и это очень важно и почетно для нас, - отметила старший методист школы зимних видов спорта Людмила Лосинская.

Состязания продлятся почти неделю. Спортсменам предстоит соревноваться в индивидуальных гонках, а также в спринте. Накануне лыжники соревновались в индивидуальной гонке. Девушки прошли 10 км, а юноши – 15 км.

- Я запиналась на трассе немного, наверное, из-за волнения, потому что сегодня я борюсь за звание кандидата в мастера спорта. Чтобы его получить, мне нужно попасть в 8-ку лидеров. Я надеюсь, что все получится. Но я знаю, что точно две девочки из моей команды будут впереди и соперница из Камчатского края, но надеюсь, что останусь в лидерах, - поделилась сахалинка Дарья Морозова.

Кроме медалей спортсмены соревнуются за возможность поехать на всероссийские старты. Победители представят Дальний Восток в финале спартакиады, который пройдет в Красноярске в марте.

- В лидерах у нас две сахалинские девушки. Мы увидели сильнейших, однако впереди еще несколько дней стартов. Трасса довольно тяжелая, она соответствует всем нормам для взрослых лыжников, а у нас юноши и девушки участвуют. Но в финале трассы будут подобные и ребята должны быть к этому готовы, - отметил главный судья состязаний Дамир Ишкинин.

По итогам первого дня состязаний среди девушек в индивидуальной гонке на 10 км первой стала сахалинка Анна Кожинова, на втором месте – Елизавета Суркова, представляющая Магаданскую область, а на третьем - сахалинка Ульяна Николова.

Среди юношей, которые прошли дистанцию 15 км, золото завоевал сахалинец Степан Хомик, серебро у хабаровчанина Ивана Деревцова, а бронза у сахалинца Максима Косарева.

Сегодня на старт выйдут юноши и девушки, которые покажут себя в спринте. Старт квалификационных забегов в 11:00, а финальные пройдут в 12:00. Вход на соревнования свободный.