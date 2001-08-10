Островные каратисты взяли три медали на соревнованиях в Хорватии
Международные соревнования по карате «Grand prix Croatia» прошли в хорватском городе Самобор. Две тысячи спортсменов из 268 клубов и 22 стран боролись за титул сильнейших, сообщает министерство спорта Сахалинской области.
Воспитанники южно-сахалинской СШОР восточных видов единоборств принесли три медали в копилку сборной команды островного региона.. Золото среди юношей 14-15 лет в весовой категории свыше 70 кг завоевал Константин Коковуров (тренеры Анастасия Ким и Леонид Ким).
В самой многочисленной категории (49 участников), среди юниоров 16-17 лет до 55 кг серебро принес Владислав Ли (тренеры Григорий Ефремов и Леонид Ким), уступив в финале украинцу Максиму Зрыбниеву со счетом 1:3.
Евгений Сон (тренеры Расул Керимов и Леонид Ким) завоевал бронзовую медаль в кумитэ среди юниоров 16-17 лет до 61 кг.
- С 22 января воспитанники сахалинской школы олимпийского резерва восточных единоборств примут участие в заключительном этапе тренировочных сборов в подмосковном Парамоново. Здесь они будут готовиться к первенству Европы по каратэ WKF, которое состоится в Венгрии, - отметили в минспорта.
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