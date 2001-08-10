«Сахалинские Акулы» уступили «Амурским тиграм»

Дальневосточное дерби стартовало на льду «Арены Сити» 21 января. «Сахалинские Акулы» встретились с «Амурскими Тиграми». Гости обыграли хозяев со счётом 2:4.

Как сообщила пресс-атташе «Сахалинских Акул», первом периоде зрители матча не увидели заброшенных шайб. Обе команды проводили активные действия, но голкиперы спасали ворота. На перерыв команды удалились с нолями на табло.

В начале второй двадцатиминутки Илья Кожухов отправился в штрафной бокс, и хозяева льда воспользовались численным преимуществом. Егор Курилкин замкнул передачу Станислава Баснева и вывел «Сахалинских Акул» вперед. После в воротах хабаровчан оказалось ещё 2 шайбы, однако судьями они не были засчитаны. Первая была заброшена высоко поднятой клюшкой, вторая – после свистка. Хотя такое решение пришлось явно не по душе болельщикам. Градус встречи накалялся, что привело к обоюдному удалению игроков. Команды остались играть в формате 4 на 4 и здесь «акулы» оказались мастеровитее. Егор Курилкин оформил дубль с передач Руслана Ахметвалиева и Ярослава Ткачёва.

В начале финального периода «Амурские Тигры» сумели сократить отставание в счёте, а вскоре и вовсе сравняли его. Самыми тяжёлыми выдались последние 10 минут игрового отрезка. Владимир Кротов получил удар в голову, но судьи не остановили игру. Это обвернулось 3 шайбой в воротах Григория Колупаева. «Сахалинские Акулы» в последствии заменили его на 6 полевого игрока, но перевести матч в овертайм не смогли. А в пустые ворота отправилась 4 шайба.

Сегодня, 22 января команды встретятся вновь. Матч состоится в 19:00 в ЛК «Арена Сити».