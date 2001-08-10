Детскую команду по слэдж-хоккею создадут на Сахалине

В предстоящую субботу, 25 января, в ледовом комплексе «Арена Сити» состоится мастер-класс от игроков команды по слэдж-хоккею «Спартак» (Москва). Мероприятие состоится в день благотворительного матча «Вызов поколений», в котором гости позже примут участие. Начало в 12:00.

"Слэдж-хоккей – это командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Официальной датой рождения слэдж-хоккея в России считается 6 декабря 2009 года, когда в Подольске стартовал первый чемпионат страны. Игра заключается в противоборстве на специальных санях двух команд, которые, передавая шайбу специальными клюшками, стремятся забросить её наибольшее количество в ворота соперника и не пропустить в свои. Слэдж-хоккей входит в программу зимних Паралимпийских игр.

В 2016 году в России была создана детская слэдж-хоккейная Лига, определяющая своей миссией открыть мир хоккея для особенных детей! В рамках Лиги на сегодняшний день насчитывается около 20 команд, в которых играют дети в возрасте от 6 до 15 лет, имеющие различные заболевания, связанные, в основном, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Ребята из хоккейной команды «Спартак» прилетают на остров не случайно. «Арена Сити» ведёт работу по созданию первой в Сахалинской области слэдж-хоккейной команды. Такого рода проект, по мнению учредителей, даст особенным детям не только возможность заниматься хоккеем, но и будет выполнять функции физической реабилитации и социальной адаптации таких детей. Необходимые кардио и физические нагрузки приведут к улучшению их общего физического состояния, трофики мышц, появлению новых двигательных компетенций, а также поспособствуют укреплению иммунитета юных спортсменов. Особенных детей появится новый круг общения и обещее увлечение – хоккей. А их совместные тренировки приведут к улучшению психоэмоционального фона. Дети почувствуют уверенность в своей социальной значимости, будут стремиться жить и побеждать", - сообщает пресс-атташе хоккейного клуба "Сахалинские Акулы".

Узнать больше о слэдж-хоккее сахалинцы смогут уже в эту субботу, 25 января. В 12:00 в ЛК «Арена Сити», где юные спортсмены из команды «Спартак» проведут мастер-класс, а в 14:00 состоится благотворительный матч-шоу «Вызов поколений». Все средства, вырученные с продажи билетов, будут переданы на благотворительность.