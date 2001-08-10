Четыре горнолыжных турнира пройдут в Южно-Сахалинске

Первенство и чемпионат Сахалинской области по горнолыжному спорту состоятся в Южно-Сахалинске. Состязания пройдут с 24 по 26 января на склонах СТК «Горный воздух». В рамках состязаний также проведут III этапы Кубка островной федерации горнолыжного спорта и сноуборда, а также Кубка области по горнолыжному спорту.

Как сообщили в областном минспорта, на протяжении трёх дней около 60 сильнейших спортсменов островного региона будут сражаться за места в сборной команде Сахалинской области. Состязания пройдут в возрастных категориях U16 (14-15 лет) и U21 (16-20 лет).

В первый день состязаний горнолыжники покажут свои силы в гигантском слаломе, во второй им предстоит проявить себя в супергиганте, на третий их будет ждать слалом. Ежедневно соревнования будут начинаться в 9:00.

- По завершению чемпионата и первенства, сформированная сборная отправится на вторую серию Кубка России в город Терскол (Кабардино-Балкария), дальше их ждут соревнования в Красноярске и Белокурихе (Алтайский край). В завершении спортсмены представят островной регион на первенстве и чемпионате России по горнолыжному спорту в городе Таштаголе (Кемеровская область), которые пройдут с 23 по 28 февраля 2020 года, - отметил председатель федерации горнолыжного спорта и сноуборда Сахалинской области Андрей Агеенко.