Четыре горнолыжных турнира пройдут в Южно-Сахалинске
Первенство и чемпионат Сахалинской области по горнолыжному спорту состоятся в Южно-Сахалинске. Состязания пройдут с 24 по 26 января на склонах СТК «Горный воздух». В рамках состязаний также проведут III этапы Кубка островной федерации горнолыжного спорта и сноуборда, а также Кубка области по горнолыжному спорту.
Как сообщили в областном минспорта, на протяжении трёх дней около 60 сильнейших спортсменов островного региона будут сражаться за места в сборной команде Сахалинской области. Состязания пройдут в возрастных категориях U16 (14-15 лет) и U21 (16-20 лет).
В первый день состязаний горнолыжники покажут свои силы в гигантском слаломе, во второй им предстоит проявить себя в супергиганте, на третий их будет ждать слалом. Ежедневно соревнования будут начинаться в 9:00.
- По завершению чемпионата и первенства, сформированная сборная отправится на вторую серию Кубка России в город Терскол (Кабардино-Балкария), дальше их ждут соревнования в Красноярске и Белокурихе (Алтайский край). В завершении спортсмены представят островной регион на первенстве и чемпионате России по горнолыжному спорту в городе Таштаголе (Кемеровская область), которые пройдут с 23 по 28 февраля 2020 года, - отметил председатель федерации горнолыжного спорта и сноуборда Сахалинской области Андрей Агеенко.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
14:00 16 Января Островитян приглашают бесплатно обследоваться на рак лёгких
14:49 16 Января Дагинские источники оборудуют плавающими термометрами
14:26 16 Января Сахалинские скалолазы впервые поучаствовали в дальневосточном первенстве
- 16:10 17 Января Дороги перекроют в Южно-Сахалинске на Крещение
- 18:00 27 Декабря Синоптики рассказали, какой будет погода на Сахалине и Курилах на Новый год
- 10:30 27 Декабря Маткапитал повысят в Сахалинской области с 1 января
11:00 27 Декабря Вырубку леса в памятнике природы обнаружили сахалинские экологи
10:00 27 Декабря «Сахалинские Акулы» вновь обыграли «Капитана»
Выбор редакции
- 10:48 Сегодня Браконьеров, торговавших калугой, задержали на Сахалине
- 10:47 Вчера Первые электрозаправки появятся на Сахалине в этом году
- 10:57 21 Января Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
- 10:30 21 Января Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 12:46 Вчера Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?