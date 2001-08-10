«Сахалинские Акулы» вновь уступили «Амурским Тиграм»

На льду «Арены Сити» стартовало Дальневосточное дерби. Накануне, 21 января, «Сахалинские Акулы» встретились с «Амурскими Тиграми» в рамках чемпионата МХЛ, сообщили в областном минспорта.

В первом периоде зрители матча не увидели заброшенных шайб. Обе команды проводили активные действия, но голкиперы спасали ворота. На перерыв команды удалились с нолями на табло.

В начале второй двадцатиминутки Илья Кожухов отправился в штрафной бокс, и хозяева льда воспользовались численным преимуществом. Егор Курилкин замкнул передачу Станислава Баснева и вывел «Сахалинских Акул» вперед. После этого в воротах хабаровчан оказалось ещё две шайбы, однако судьями они не были засчитаны. Первая была заброшена высоко поднятой клюшкой, вторая – после свистка. Хотя такое решение пришлось явно не по душе болельщикам. Градус встречи накалялся, что привело к обоюдному удалению игроков. Команды остались играть в формате четыре на четыре и здесь «акулы» оказались мастеровитее. Егор Курилкин оформил дубль с передач Руслана Ахметвалиева и Ярослава Ткачёва.

В начале финального периода «Амурские Тигры» сумели сократить отставание в счёте, а вскоре и вовсе сравняли его. Самыми тяжёлыми выдались последние 10 минут игрового отрезка. Владимир Кротов получил удар в голову, но судьи не остановили игру. Это обвернулось третьей шайбой в воротах Григория Колупаева. «Сахалинские Акулы» в последствии заменили его на шестого полевого игрока, но перевести матч в овертайм не смогли. А в пустые ворота отправилась четвёртая шайба. Итоговый счёт – 4:2 в пользу «Амурских Тигров».

Команды проведут вторую встречу 22 января. Матч состоится в 19:00 в ЛК «Арена Сити».