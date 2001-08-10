Лучших лыжников в спринте определили на Сахалине
Второй этап десятой зимней спартакиады учащихся России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске. В состязаниях принимают участие 75 лучших лыжников Дальнего Востока, передает региональное министерство спорта.
Накануне спортсмены соревновались в спринте. На трассу ЛБК «Триумф» вышли юноши и девушки 17-18 лет. Сначала они преодолели квалификационные забеги, а после – финальные.
По итогам дня среди юношей весь пьедестал заняли представители Хабаровского края. Золото завоевал Даниил Лямкин, серебро у Ивана Деревцова, а бронза у Леонида Михалева.
Среди девушек первое место заняла сахалинка Анна Кожинова, на втором месте – Елизавета Еремеева, представляющая Камчатский край, а на третьем месте – Елизавета Суркова из Магаданской области.
Следующий соревновательный день пройдет 24 января. На старт выйдут юноши и девушки, которые покажут себя в индивидуальных гонках на 10км и 15км. Вход на соревнования свободный.
Второй этап X зимней спартакиады учащихся России по лыжным гонкам проходит на Сахалине впервые. В состязаниях участвуют представители Камчатского, Хабаровского, Приморского краев, республики Бурятия, Якутии, а также Сахалинской, Амурской и Магаданской областей.
Победители поедут на финал спартакиады, где представят Дальний Восток. Он состоится в Красноярске в марте.
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