Юные сахалинские пловцы сражаются за победу в областном первенстве
Областное первенство по плаванию стартовало в Южно-Сахалинске. Показать своё мастерство на соревнования прибыло более 280 спортсменов из Корсакова, Холмска, Ноглик, Охи и Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Состязания проходят в шести возрастных группах: юноши 2006-2007 и 2004-2005, юниоры 2002-2003, девушки 2008-2009 и 2006-2007, а также юниорки 2003-2005 годов рождения.
В первый день пловцы соревновались в пяти дисциплинах: 50 метров на спине, 100 метров вольным стилем, 100 метров брассом, 250 метров баттерфляем и 1500 метров вольным стилем.
- Я занимаюсь плаванием уже девять лет. Сегодня я показал свой лучший результат. Отчасти удалось достигнуть его из-за того, что дисциплина, в которой я сегодня выступал, брасс – мой любимый стиль плавания, а отчасти – из-за соперников. Я бы не сказал, что они представляют сильную конкуренцию, но многие из них очень мотивируют на победу, - поделился впечатлениями 15-летний южносахалинец Алексей Крутых.
Областное первенство по плаванию продолжится 23 и 24 января в южно-сахалинской ДЮСШ по плаванию.
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