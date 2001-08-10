«Сахалинские Акулы» одержали победу во втором матче Дальневосточного дерби

Второй матч между «Сахалинскими Акулами» и «Амурскими Тиграми» состоялся в Южно-Сахалинске в рамках чемпионата МХЛ.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта, с самого начала игры команды задали высокий темп. «Сахалинские Акулы» были настроены отыграться за вчерашний матч, а «Амурские Тигры» надеялись на вторую победу в серии. Игроки толкали друг друга на борта и били клюшками, ставили подножки и задерживали соперников. Это привело к череде удалений в первой половине игрового отрезка. Однако в меньшинстве ни гости, ни хозяева ничего придумать не смогли. Счёт матча был открыт только на 16 с половиной минуте. С передачи Роберта Нуруллина Владимир Кротов забросил шайбу в ворота «Амурских Тигров». Ровно через минуту, воспользовавшись своим численным преимуществом, «Сахалинские Акулы» упрочнили свою позицию благодаря голу Егора Курилкина.

Вторая двадцатиминутка началась с удаления Вадима Чеботарёва, а затем Юрия Сталева. И если в первом большинстве «Тигры» не доставили «Акулам» особых неудобств, то во втором уже смогли реализовать лишнего. Радость гостей продлилась недолго. В последней четверти периода Егор Курилкин оформил дубль в ворота Тимура Шиянова, а буквально через 34 секунды его подвиг повторил Владимир Кротов.

В финальном отрезке встречи хабаровчанам удалось сократить разрыв в счёте. Юрий Кожухов забросил вторую шайбу в ворота Григория Колупаева. Она стала последней в исполнении игроков «Амурских Тигров». А «Сахалинские Акулы», напротив, порадовали своих болельщиков ещё дважды. С передачи Виктора Башлаева Руслан Ахметвалиев оформил пятый гол в калитку хабаровчан, а спустя три минуты в ней оказалась шестая шайба. Её автором стал Станислав Баснев. Нервы игроков окончательно сдали и доиграть матч спокойно они уже не смогли. Ледовая коробка превратилась в боксёрский ринг. Получив удар клюшкой от Егора Харченко («Амурские Тигры»), Станислав Баснев сцепился с обидчиком. И только судьям удалось разнять дерущихся, как уже в бой пошли сахалинец Глеб Бандаренко и Иван Губарев. Бойцовскую эстафету принял Даниил Купцов («Сахалинские Акулы») и сцепился с Матвеем Таракановым («Амурские Тигры»). Хоккеист «Акул» был удалён со льда, а в штраф-боксе хабаровчан места становилось всё меньше и меньше. Финальной точкой импровизированного «бойцовского клуба» стала драка, произошедшая сразу после матча. Отличиться в ней удалось сахалинцу Данилу Лотину. Итоговый счёт матча – 6:2 в пользу «Сахалинских Акул».

Первый этап Дальневосточного дерби на Сахалине окончен. Команды поровну поделили очки между собой. Следующие матчи «Сахалинских Акул» состоятся 28 и 29 января в 19:00 в ЛК «Арена Сити». Островной коллектив встретится с «Тайфуном» из Владивостока.