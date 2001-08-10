Лучших сноубордистов определили на

Первый этап Кубка Сахалинской области по сноуборду состоялся сегодня в островной столице. Участниками соревнований стали около 40 спортсменов от 14 лет. Они состязались в слаломе, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное минспорта.

- У каждого спортсмена будет две попытки, а победит тот, у кого сумма будет меньше всего. Собрались у нас только представители Южно-Сахалинска, в районах пока не представлено такого направления, но мы уже ищем туда тренеров, - поделилась главный судья соревнований Ольга Желтова.

Открыл соревнования Игорь Надыршин. На сноуборде молодой человек катается уже 6 лет. Любовь к спорту ему привила старшая сестра Софья, которая сегодня считается одной из лучших спортсменок не только России, но и мира.

- Я хотел бы ее победить, если постараться можно все сделать, - смеется спортсмен. – Сегодня я был открывающим. Опоздал в некоторых поворотах, но хорошо проехал.

По итогам соревнований в категории 2004 среди юношей первое место занял Антон Белоусов, на втором – Даниил Комин, на третьем – Владислав Селиванов. Среди девушек победительницей стала Виолетта Фелер.

Среди спортсменов 14-15 лет быстрее всех оказался Иван Милутка, серебро у Владислава Стаценко, а бронза у Григория Голушко. В этой же возрастной категории среди девушек первое место заняла Анастасия Новик, а второе – Валерия Старус.

Следующий этап Кубка Сахалинской области состоится через месяц. Тогда спортсмены посоревнуются в слалом-гиганте.