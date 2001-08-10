Победителями областного первенства стали волейболисты из Южно-Сахалинска
Первенство Сахалинской области по волейболу завершилось в областном центре. Участниками турнира были двенадцать команд юношей и девушек 13-14 лет из Анивы, Ноглик, Охи, Шахтерска и Южно-Сахалинска.
Как ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе регионального минспорта, награды юношеского первенства оспаривали пять команд. Свои заявки на участие подали «Динамо» и «Динамо-2», «СШ по волейболу», «СШ по волейболу-2» (все – Южно-Сахалинск) и сборная Анивы. Они сыграли по круговой системе.
Вне конкуренции оказалась команда «Динамо». Она выиграла четыре матча, не уступив соперникам ни одной партии. Заслуженный успех! Медалей за первое место были удостоены Кирилл Меренков, Андрей Сергеев, Максим Чернецкий, Ярослав Матвеенко, Егор Жданов, Сергей Ткаченко, Захар Шатохин, Сергей Деев, Павел Сидоренко, Эльдар Бунак.
Второе место заняло «Динамо-2». ТОП-3 сильнейших замкнули игроки «СШ по волейболу».
У девушек семь команд на предварительном этапе были разделены на две подгруппы. В подгруппе «А» играли Оха, Шахтерск, «СШ-3» (тренер Екатерина Бронникова), «СШ-2» (тренер Марина Захарова). В подгруппе «Б» - «СШ-1» (тренер Марина Захарова), «СШ-4» (тренер Елена Дробот) и сборная поселка Ноглики.
По результатам группового этапа были определены полуфиналисты. Ими оказались четыре команд «Спортивной школы по волейболу».
В первом полуфинале «СШ-1» нанесла поражение «СШ-2» в трех партиях, а «СШ-3» также в трех партиях одолела «СШ-4».
В игре за пятое место волейболистки их Охи переиграли сверстниц из Ноглик на тай-брейке. В матче за бронзу «СШ-2» победила «СШ-4» (3:1). А в финале «СШ-1» оказалась сильнее «СШ-3» - 3:0 (25:22, 25:17, 25:20).
ТОП-3 сильнейших:
- «СШ-1» (Ю-С).
- «СШ-3» (Ю-С).
- «СШ-2» (Ю-С).
Победительницами первенства островного региона стали Анастасия и Екатерина Ежиковы, Арина Забеганова, София Портных, Варвара Холоднякова, София Шорина, Виктория Огнева, Ульяна Яковлева и их тренер Марина Борисовна Захарова.
Лучшими игроками первенства были признаны Дарья Туркина, София Шорина, Полина Пупена, Роман Незванов, Никита Ермолов и Павел Сидоренко.
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