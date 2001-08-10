Сахалинские чиновники сразятся в шахматы с детьми

Встреча по шахматам среди юных спортсменов с представителями исполнительной и законодательной власти островного региона состоится на Сахалине.

В шахматы сыграют дети от 5 лет и старше. В состав участников от власти войдут команды областной думы, министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия, министерства социальной защиты, агентства ветеринарии и племенного животноводства, аппарата губернатора и правительства, а также министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Всего в шахматы сыграет около 40 человек, передает ТИА «Острова» со ссылкой на региональное министерство спорта.

Юные шахматисты не впервые участвуют в подобных матчевых встречах. В 2018 году спортсмены победили команду работников сферы культуры Сахалинской области, а в 2019 году нанесли поражение командам нефтяников и сотрудникам учреждений образования.

Мероприятие состоится 26 января в здании Правительства Сахалинской области. Начало в 13:00.