Забег с препятствиями Pride Riсe пройдет в Южно-Сахалинске

Детский спортивный забег с препятствиями Pride Riсe состоится в Южно-Сахалинске. Его участниками станут дети от 3 до 14 лет. На трассы выйдут около 250 человек.

Мероприятие пройдет на СТК «Горный воздух». Юные сахалинцы будут поделены по возрастным категориям. Участники группы 3-5 лет пройдут трассу 500 м с пятью препятствиями. Дети от 6 до 14 лет будут соревновать на трассах от 1000 до 2000 метров с 10-15 препятствиями.

Перед стартом забегов участники поучаствуют в разминке, которую проведет сахалинский легкоатлет Роман Трубецкой, сообщает ТИА «Острова», ссылаясь на министерство спорта Сахалинской области.

Проверка документов, выдача контрольных браслетов и номеров будет осуществляться в кафе «Горный воздух» на средней станции комплекса с 11:00. В полдень состоится церемония открытия мероприятия.

- В этом году впервые будет сформирована Детская лига. В течении всего года мы будем проводить отборочные состязания, после которых определим лучших. Они попадут в сборную команду Сахалинской области и отправятся на общероссийский финал, который пройдет осенью, - рассказал организатор события Александр Квак. – Мы будем использовать рейтинговую систему для определения лучших. За первое место присуждается 100 баллов, за второе – 90 баллов и так далее.