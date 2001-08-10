Юные сахалинские хоккеисты отправятся на "Золотую шайбу"
Второй региональный этап всероссийских соревнований юных хоккеистов на призы Клуба "Золотая Шайба" им. Тарасова среди спортсменов старшей возрастной группы (2005-2006 г.р.) завершился в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
Прежде, чем попасть на областной этап, команды состязались в муниципалитетах. По итогам этих соревнований, на региональном турнире сражались команда "Кристалл" из Южно-Сахалинска, "Олимп" из Смирных и "Вымпел" из Долинска.
Награждение победителей состоялось на базе центра "Восток". К участникам соревнований обратился начальник управления спортивных мероприятий Алексей Никонов.
- Хочу поздравить вас и пожелать успехов. Вы - старшая группа и на вас равняются ребята помладше. Поэтому желаю вам добиваться побед на всех соревнованиях - будь то муниципальные, региональные, всероссийские или международные, - сказал Алексей Никонов.
По итогам состязаний первое место в турнире заняла команда "Кристалл", на второй ступени пьедестала оказались спортсмены из команды "Олимп", почётное третье место досталось "Вымпелу".
Лучшим вратарём соревнований признан Максим Балтажи ("Кристалл"), лучшим защитником стала Анастасия Тарасюк ("Олимп"), лучший нападающий - Александр Меньшиков ("Вымпел"), Марк Бондаренко ("Олимп") признан лучшим бомбардиром, а звание лучшего игрока турнира получил Максиму Кузьменко ("Кристалл").
Команда "Кристалл" отправится на Всероссийский этап соревнований, который стартует 24 февраля в городе Сочи.
- В прошлом году вы были в средней группе вторыми. В этом году, надеемся, что вы привезёте золото. Ну а мы, со своей стороны, постараемся приложить все усилия, чтобы у вас всё получилось, - обратился к победителям заместитель директора федерации хоккея Сахалинской области Валерий Рада.
После завершения регионального этапа соревнований на призы Клуба "Золотая Шайба" им. Тарасова среди спортсменов 2005-2006 годов рождения, состоится турнир для спортсменов средней возрастной группы (2007-2008 г.р) и младшей (2009-2010 г.р.) Состязания пройдут с 30 января по 5 февраля.
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