Хоккейную команду для детей-инвалидов наберут в Южно-Сахалинске

Благотворительный матч-шоу, в рамках которого презентовали новую детскую следж-хоккейную команду «Сахалинские львята», состоялся в Южно-Сахалинске. В ней будут заниматься мальчики и девочки с инвалидностью разных возрастов. Записаться в секцию могут все желающие, тренировки бесплатные. Занятия включают в себя тренировки на льду и общую физическую подготовку, сообщила ТИА "Острова" пресс-атташе хоккейного клуба "Сахалинские Акулы".

Участниками благотворительного матча стали молодежный хоккейный клуб «Сахалинские Акулы» и «Детская сборная Сахалинской области» вместе с пятью тренерами. В качестве гостей на мероприятие была приглашена детская следж-хоккейная команда «Спартак» из Москвы. Перед началом матча ребята из «Спартака» показали мастер-класс для всех гостей. Выйти на лед и попробовать себя в роли следж-хоккеистов смогли все желающие, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья – будущие спортсмены команды «Сахалинские львята». На санях покатались около 20 человек. Вместе со всеми участниками на льду катался маскот Детской следж-хоккейной лиги Енот Фырк.

После мастер-класса от «Спартака» состоялось официальное открытие благотворительного матч-шоу «Вызов Поколений». Почетными гостями мероприятия стали председатель Правительства Сахалинской области Белик Алексей Васильевич, председатель Сахалинской Областной Думы Хапочкин Андрей Алексеевич, первый заместитель министра социальной защиты Сахалинской области Алексашина Татьяна Михайловна, представитель Детской следж-хоккейной лиги Леонид Тишкин.

«Детская следж-хоккейная лига открывает мир хоккея для особенных детей. Открытие новой команды в каждом новом городе – большое счастье и радость для нас. Мы рады приветствовать в нашей большой следж-хоккейной семье команду “Сахалинские львята”», – сказал представитель Детской следж-хоккейной лиги, руководитель направления «Хоккей для незрячих» Леонид Тишкин.