Тихоокеанское
информационное агентство
28 Января 2020
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14:50, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка завоевала бронзу на соревнованиях по лыжным гонкам

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам состоялись в Кировской области. В них приняло участие около 40 спортсменов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.

На старт вышли юниоры в возрасте 21-23 лет. Представительницы островного региона приняли участие в гонке свободным стилем на 15 км.

Сахалинская лыжница Наталья Смирнова завоевала бронзу состязаний, ее опередили представительницы Калужской и Нижегородской областей. Другая спортсменка островной сборной Мария Муратова пришла на финиш одиннадцатой по счету.

Эти соревнования являются отборочными для участия в международных соревнованиях и внесены в календарь FIS (Международной федерации лыжных видов спорта).

 

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