Сахалинцы могут подать заявки на «Лыжню России»

Приём заявок на всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России» стартовал сегодня, 27 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Регистрация продлится до 7 февраля. Подать заявку на участие можно по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Горького, 33, лыже-биатлонный комплекс, 1 этаж, с 15:00 до 19:00.

- Единственное требование к желающим принять участие в соревнованиях – наличие справки о допуске. Её можно получить в Сахалинском областном врачебно-физкультурном диспансере по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 29а, либо в поликлинике по месту прописки. С собой необходимо иметь паспорт и страховой полис, - отмечают в ведомстве.

Ожидается, что в «Лыжне России» примут участие около 1500 сахалинцев. Им предстоит пробежать одну из четырёх дистанций, в зависимости от возрастной группы: 200 метров, 2, 5 или 10 километров. Открытие соревнований состоится 8 февраля в 11:40 на территории лыжной трассы села Троицкое, первые старты пройдут в 12:00. Победителей и призёров будут ждать кубки, дипломы, медали и ценные призы.