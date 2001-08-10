Победителей хоккейного турнира наградили в Поронайске

Церемония награждения победителей хоккейного турнира среди дворовых команд «Спорт против подворотни - Золотая шайба» состоялась в Поронайске накануне, 27 января.

Как сообщили в районной администрации, всю прошлую неделю шесть команд юных спортсменов Поронайского района состязались под открытым небом за право представлять муниципалитет в областном финале турнира.

Поздравить с успешным завершением соревнований и вручить заслуженные награды на лед пришли депутат Областной думы Виктория Кривошеева и заместитель директора Департамента образования, культуры и спорта Администрации района Андрей Чуваев.

В соответствии с результатами победителем турнира Поронайского района среди дворовых команд по хоккею с шайбой в рамках проекта «Спорт против подворотни» признана команда школы №1. Второе место заняла команда школы №7, третье - Вахрушев.

Лучшими игроками дворовых команд названы: Сергей Антонов, Владислав Ануфриев, Максим Новоселов, Кирилл Хвастунов, Родион Дербасов и Илья Хиснулин.

Все награжденные игроки и команды отмечены грамотами и денежными призами.