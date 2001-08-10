Тихоокеанское
информационное агентство
29 Января 2020
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Островитян просят не выходить на лёд в Корсаковском районе
12:14, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Островитян приглашают на занятия по парашютному спорту

Сахалинский центр технических видов спорта объявляет набор в спортивные секции по следующим направлениям:

  1. Авиамодельный спорт (мальчики и девочки 10-11 лет);
  2. Конный спорт (мальчики и девочки 10-12 лет);
  3. Парашютный спорт. Аэротрубные дисциплины (мальчики и девочки 9-11 лет);
  4. Практическая стрельба (мальчики и девочки 11-12 лет).

Как сообщили в региональном минспорта, прием документов осуществляется с 27 января по 27 февраля по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Победы, 70 (каб. 28).

Перечень документов, необходимых для зачисления:

  • Заявление от родителей (законных представителей) на зачисление в секцию;
  • Копия свидетельства о рождении или паспорта поступающего и законного представителя;
  • Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. На медицинской справке должны быть проставлены печать врача, печать лечебно-профилактического учреждения, угловой штамп, указаны дата выдачи справки, срок ее действия, дата прохождения электрокардиографического исследования и его результат;
  • Фотографии поступающего в формате 3х4 в количестве 2 шт.;
  • Договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (на усмотрение родителей либо законных представителей поступающего).

После предоставления полного пакета документов необходимо пройти индивидуальный отбор. Он продлится с 28 февраля по 5 марта. Зачисление на обучение пройдёт в срок до 6 марта.

Контактный телефон: 8 (4242) 45-80-25 (доб. 105).

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