Лучших кикбоксеров выбрали в Смирных

Чемпионат и первенство Сахалинской области по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт» завершился в Смирных в минувшее воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Состязания проходили в течение четырех дней, и объединили более сотни спортсменов от 8 до 18 лет из населенных пунктов Томаринского, Охинского, Смирныховского районов, а также Южно-Сахалинска. Областную столицу представили воспитанники спортивной школы «Кристалл».

– У наших ребят была очень серьезная конкуренция, тем не менее, спортсмены выполнили разрядные нормы, и получили заветные медали, – говорит тренер ребят Алексей Буторин.

Спортсмены выступали в весовых категориях от 26 до 80 кг. Отличную технику продемонстрировали не только юноши, но и девушки. Обладательницами золотых медалей стали Софья Шкурина из Смирных и Анастасия Лопушняк из Южно-Сахалинска.

В результате поединков воспитанники «Кристалла» завоевали 11 золотых медалей, и первое общекомандное место. Вторыми в командном зачете стали представители Смирныховского района.

Очередной проверкой мастерства для спортсменов станет чемпионат Сахалинской области по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт с лоу-киком», который состоится с 4 по 8 марта на базе учебно-тренировочного центра «Восток» в областном центре.