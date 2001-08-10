Финалистов областного этапа чемпионата «КЭС-Баскет» определили в Поронайске

Победителей и призеров дивизионального финала чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» в зонах «Центр» и «Север» определили в Поронайске. Помимо медалей участники оспаривали еще и путевки на финал областного турнира, пишет региональное министерство спорта.

- Девушки зон «Центр» и «Север» играли в общем турнире. Здесь было пять участниц, а право поехать на областной финал получили обладательницы золотых и серебряных наград, - говорит президент Сахалинской областной федерации баскетбола Владимир Воднев.

На предварительном этапе баскетболисток разделили на две подгруппы. По итогам групповых игр были определены участницы стыковых матчей.

В подгруппе «А» были заявлены СОШ № 7 (Оха) и СОШ № 1 (Тымовск). В подгруппу «Б» попали СОШ № 2 (Поронайск), СОШ № 5 (Углегорск) и СОШ № 2 (Макаров). В итоге в матче за бронзу СОШ № 5 Углегорска нанесла поражение СОШ № 1 Тымовска (46:29). А в решающей игре за золото СОШ № 7 из Охи праздновала победу над СОШ № 2 Поронайска (37:32).

- У юношей право сыграть в финале областного турнира получили победители дивизиональных этапов «Центр» и «Север», - пояснил представитель ШБЛ «КЭС-Баскет» по Сахалинской области Антон Лазарев.

В зоне «Север» играли СОШ № 7 (Оха), СОШ № 2 (Александровск-Сахалинский), СОШ № 1 (Тымовск). Именно в таком порядке они и финишировали. Самая северная команда турнира уверенно выиграла два матча.

Итоги турнира в зоне «Центр»: СОШ № 5 (Углегорск), СОШ № 2 (Поронайск), СОШ № 2 (Макаров).

- Таким образом, от «Центра» и «Севера» в финале областного турнира чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет» примут участие юноши и девушки СОШ № 7 (Оха), а также СОШ № 2 из Поронайска (девушки) и СОШ № 5 из Углегорска (юноши), - подвел итоги соревнований Антон Лазарев.