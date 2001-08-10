Островитяне завоевали пять медалей первенства по тяжёлой атлетике

Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18 и 19-20 лет прошли в Старом Осколе. Сахалинскую область представляли Лада Латушкина, Алина Василенко, Вероника Мазалова, Саид Маматкулов и Глеб Отпущенников, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

Соперниками островных тяжелоатлетов стали 486 спортсменов из 49 регионов России – 167 юниорок и 319 юниоров.

По итогам соревнований в весовой категории 45 кг с результатом 65 кг в рывке и 70 кг в толчке золото завоевала Лада Латушкина.

В категории 59 кг за медали боролись 16 девушек, в том числе Вероника Мазалова и Алина Василенко. После первого упражнения обе вырвали по 75 кг. Мария Груздова из Старого Оскола показала результат на килограмм лучше и забрала золотую медаль. В итоге серебро досталось Алине Василенко, бронза – Веронике Мазаловой.

К сожалению, при выполнении первого упражнения Вероника сильно травмировала локоть и не смогла вести борьбу за медали в толчке и сумме двоеборья. Василенко Алина толкнула во втором упражнении 90 кг и стала бронзовой призёркой первенства России.

Среди юниоров в весовой категории 81 кг, где выступал Саид Маматкулов, соревновался 21 спортсмен. В рывке Саид результативно использовал все три попытки и зафиксировал вес 143 кг, завоевав малую бронзовую медаль. В толчке ему покорилось 169 кг – четвёртое место.

В последний день соревнований на помост вышли самые тяжелые атлеты в весовой категории +109 кг. С результатом 145 кг в рывке и 180 кг в толчке Глеб Отпущенников завоевал для Сахалинской области серебряную медаль.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда России для выступления в первенстве мира по тяжёлой атлетике, которое пройдёт в Бухаресте с 14 по 21 марта.