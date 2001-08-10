Островитяне завоевали пять медалей первенства по тяжёлой атлетике
Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18 и 19-20 лет прошли в Старом Осколе. Сахалинскую область представляли Лада Латушкина, Алина Василенко, Вероника Мазалова, Саид Маматкулов и Глеб Отпущенников, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.
Соперниками островных тяжелоатлетов стали 486 спортсменов из 49 регионов России – 167 юниорок и 319 юниоров.
По итогам соревнований в весовой категории 45 кг с результатом 65 кг в рывке и 70 кг в толчке золото завоевала Лада Латушкина.
В категории 59 кг за медали боролись 16 девушек, в том числе Вероника Мазалова и Алина Василенко. После первого упражнения обе вырвали по 75 кг. Мария Груздова из Старого Оскола показала результат на килограмм лучше и забрала золотую медаль. В итоге серебро досталось Алине Василенко, бронза – Веронике Мазаловой.
К сожалению, при выполнении первого упражнения Вероника сильно травмировала локоть и не смогла вести борьбу за медали в толчке и сумме двоеборья. Василенко Алина толкнула во втором упражнении 90 кг и стала бронзовой призёркой первенства России.
Среди юниоров в весовой категории 81 кг, где выступал Саид Маматкулов, соревновался 21 спортсмен. В рывке Саид результативно использовал все три попытки и зафиксировал вес 143 кг, завоевав малую бронзовую медаль. В толчке ему покорилось 169 кг – четвёртое место.
В последний день соревнований на помост вышли самые тяжелые атлеты в весовой категории +109 кг. С результатом 145 кг в рывке и 180 кг в толчке Глеб Отпущенников завоевал для Сахалинской области серебряную медаль.
По итогам соревнований будет сформирована сборная команда России для выступления в первенстве мира по тяжёлой атлетике, которое пройдёт в Бухаресте с 14 по 21 марта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:03 Сегодня Сахалин может стать точкой разворота Северного морского пути
- 09:24 Сегодня Южносахалинцев зовут отметить день рождения Антона Чехова в музее
09:50 Сегодня Больше пятисот рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине
- 10:30 Сегодня Островитяне теннисисты завоевали пять медалей на соревнованиях в Якутии
- 10:47 22 Января Первые электрозаправки появятся на Сахалине в этом году
14:19 22 Января Детскую команду по слэдж-хоккею создадут на Сахалине
- 10:48 23 Января Браконьеров, торговавших калугой, задержали на Сахалине
14:47 23 Января Подать заявление на получение путевки в сахалинские лагеря можно будет с 3 февраля
11:45 21 Января Сахалинские семьи получат по 150 тысяч рублей при рождении первенца
10:30 21 Января Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
- 10:57 21 Января Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
16:50 17 Января Сахалинцев зовут поучаствовать на акцию «Всероссийский исторический кроссворд»
Выбор редакции
- 11:00 Сегодня Офисы ведущих российских и зарубежных клиник разместят в сахалинском медкластере
- 09:03 Сегодня Сахалин может стать точкой разворота Северного морского пути
- 16:40 Вчера Проект «Лыжи в школу» в четвертый раз стартовал на Сахалине
- 16:58 27 Января Двое сахалинцев угнали такси и попали на нем в ДТП
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?