Проект «Лыжи в школу» в четвертый раз стартовал на Сахалине

Уроки по горнолыжной подготовке в рамках проекта «Лыжи в школу» вновь стартовали в Южно-Сахалинске. Школьников привлекают к занятиям уже четвертый год подряд.

Как рассказали в областном правительстве, в этом году на горе «Парковой», где проходят занятия юных сахалинцев, собираются более 700 школьников. Ведущий советник департамента министерства спорта Сахалинской области Денис Осидулов поздравил лыжников с открытием нового сезона.

- С каждым годом это проект приобретает все большую популярность. Он уже объединяет 25 школ Сахалинской области. Желаю удачи, успеха, всем научиться кататься на горных лыжах и любить спорт, - отметил Денис Осдулов.

На занятия приходят школьники 1-4 классов. Лыжи, ботинки, а также шлемы детям предоставляют бесплатно. Каждую группу курирует по два педагога. Занятие длится один академический час, по истечению которого школьников награждают сладким призом. После занятий каждый получает по шоколадке.

- У нас есть уже примеры, когда дети, спустя сезон, понимают, что им хочется стать спортсменом, а не любителем. Тогда они приходят к нам в спортивную школу, - рассказала инструктор методист школы горнолыжного спорта и сноуборда Жанна Обелец.

В конце сезона школьники поучаствуют в отборочных соревнованиях, главным призом которых является переходящий шлем. Его передают из школы в школу уже несколько лет. А достанется трофей команде школьников, которые окажутся быстрее всех.

За четыре года реализации проекта на лыжи встали более 1300 сахалинских школьников. Всего в социальные проекты, такие как «Лыжи в школу», «Коньки в школу» и другие вовлечены около 6500 юных островитян.