Островитяне теннисисты завоевали пять медалей на соревнованиях в Якутии

Чемпионат ДФО по настольному теннису состоялся в Якутске. В соревнованиях приняло участие восемь команд, представляющих Приморский, Хабаровский, Камчатский и Забайкальский Край, Сахалинскую, Магаданскую области, а также Республики Бурятию и Саха (Якутию), пишет министерство спорта островного региона.

- Сахалинец Иван Леонов в миксте с Анастасией Фоминой из Читы завоевали золото. Кроме этого, в копилке островной сборной четыре бронзовых медали. Еще одну бронзу завоевали Иван Леонов и Василий Пак. Оба спортсмена являются кандидатами в мастера спорта. Третье место также заняла смешанная пара сахалинца Андрея Кребс и читинки Лидии Дроздовой. В командном зачете регион занял третье место, уступив в полуфинале сборной Приморского края, за которую выступали четыре мастера спорта.

За нашу команду выступали только островитяне. Это принципиальная позиция - растить и готовить своих спортсменов, - отметили представители федерации настольного тенниса Сахалинской области.