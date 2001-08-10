Островные сурдлимпийцы взяли медали чемпионата страны по горнолыжному спорту

Чемпионат России по горнолыжному спорту среди сурдлимпийцев (спорт для глухих) завершился в Кировске Мурманской области. На горнолыжном комплексе «Большой Вудьявр» спортсмены соревновались в скоростном спуске, слаломе-гиганте, супер-комбинации, супер-гиганте и классическом слаломе.

Как рассказали в региональном минспорта, на этих состязаниях успешно выступили воспитанники СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду Южно-Сахалинска - Карина и Кирилл Гайдамащук (тренер Елена Литвинова).

- Карина стала победительницей в скоростном спуске и призёром в супер-гиганте, слаломе и супер-комбинации. В этих дисциплинах победила участница Олимпийских игр 2014 года в Сочи Елена Яковишина из Камчатского края. А Кирилл завоевал серебряную медаль в слаломе, - отметили в ведомстве.