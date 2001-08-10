«Сахалинские Акулы» обыграли владивостокский «Тайфун» по буллитам

Второй этап Дальневосточного дерби стартовал на Сахалине. На этот раз «Сахалинские Акулы» в рамках чемпионата МХЛ сразились с «Тайфуном» из Владивостока. Встреча окончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2.

Как ТИА "Острова" сообщили в региональном минспорта, на первой же минуте матча Даниил Москалёв заработал удаление, чем довольно быстро воспользовались приморцы. Артём Терещенко открыл счёт встречи. Игроки «Тайфуна» прочно обосновались в зоне «Акул», практически не давая им выйти из неё. И несмотря на то, что хозяева несколько раз владели численным преимуществом, отыграться в первой двадцатиминутке им не удалось.

Но уже на старте второго игрового отрезка островитяне реализовали лишнего. С передачи Даниила Глухарёва Дмитрий Жеребкин точным броском сравнял цифры на табло. После этого хозяева продолжили владеть инициативой. Хоккеисты островной команды то и дело совершали броски по воротам Егора Синегубкина, но поразить их так и не сумели. Выдержав натиск «Акул», приморцы вновь повели в счёте. Вторую шайбу забросил Иван Лапшин.

В середине третьей двадцатиминутки сахалинцы смогли уравнять шансы на победу благодаря голу Даниила Глухарёва. Встреча перетекла в овертайм, а затем и в серию послематчевых буллитов, в которой хозяева оказались мастеровитее гостей. Автором победной шайбы стал Дмитрий Жеребкин. Итоговый счёт – 3:2 в пользу «Сахалинских Акул».

Командам предстоит ещё одна встреча 29 января. Игра состоится в ЛК «Арена Сити», начало в 19:00. Вход на матч свободный.