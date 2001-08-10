Победителей чемпионата по вольной борьбе определили в Южно-Сахалинске

Два региональных состязания по вольной борьбе состоялись в Южно-Сахалинске. На ковре СШОР по греко-римской борьбе (ул. Горького, 7/1) определили чемпионов области и победителей первенства среди юношей и девушек до 16 лет, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерство спорта.

- Соревнования прошли на высоком организационном уровне при поддержке Министерства спорта Сахалинской области и Федерации спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов (президент Михаил Строков). У нас было свыше 100 участников из девяти районов, - рассказывает главный судья соревнований судья Александр Ваулин.

Практически каждый месяц сахалинские борцы привозят медали с различных турниров. Но, чтобы на эти турниры попасть, нужно успешно проявить себя на областных состязаниях. Именно поэтому в Южно-Сахалинск съехались практически все сильнейшие борцы островного региона. Среди них – девять мастеров спорта, победители и призеры турниров различного ранга.

В итог золотые медали первенства островного региона среди девушек до 16 лет завоевали Альбина Батталова из Корсакова (до 33 кг), Виктория Морозова из Невельска (до 36 кг), Яна Кочанова из Тымовска (до 39 кг), Вероника Криворучко из Поронайска (до 42 кг), Виктория Хаща из Анивы (до 46 кг), Арина Яковлева из Корсакова (до 50 кг), Галина Снеговицкая из Тымовска (до 54 кг), Юлия Рочева из Невельска (до 58 кг), Василина Климанова из Анивы (до 62 кг), Кристина Чебунина из Тымовска (до 66 кг) и Анна Боева из Анивы (до 70 кг).

У юношей отличились Заур Зульфугаров из Корсакова (до 42 кг), анивчане Никита Давыденко (до 75 кг) и Евгений Куликов (до 100 кг), а также южносахалинцы Руслан Маклаков (до 38 кг), Серафим Краснов (до 44 кг), Махмасаид Азизов (до 48 кг), Владислав Карась (до 52 кг), Константин Курницкий (до 57 кг), Жамнин Ринчинов (до 62 кг), Рустам Мустафаев (до 68 кг), Владимир Смирнов (до 85 кг).

Чемпионами области стали борцы из Анивы Айдан Амаш (до 57 кг), Баджамап Яглинов (до 62 кг), Сергей Бадарчы (до 65 кг), Азамат Алхаматов (до 70 кг), южно-сахалинские спортсмены Владимир Буянтуев (до 74 кг), Александр Шеварев (до 79 кг), Александр Шильчиков (до 86 кг), Руслан Ярочкин (до 92 кг), Мухаммад Алиханов (до 97 кг), Анатолий Миронов (до 125 кг).

- По итогам соревнований судейская коллегия сформирует сборную команду области для участия в дальневосточных состязаниях. Юноши и девушки до 16 лет будут бороться с 6 по 10 февраля во Владивостоке, а мужской чемпионат пройдет с 15 по 17 марта в Нерюнгри, - подвел итог Александр Ваулин.