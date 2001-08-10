Лучших горнолыжников определили на Сахалине

Первенство и чемпионат области по горнолыжному спорту прошли в Южно-Сахалинске. В рамках состязаний также состоялись III этап Кубка островной федерации горнолыжного спорта и сноуборда, а также III этап Кубка области по горнолыжному спорту.

Как сообщили в региональном минспорта, в соревнованиях состязались более 60 спортсменов в возрастных категориях U21 (16-20) лет U16 и (14-15 лет).

- Результат, показанный в этих соревнованиях, является одним из важнейших критериев при отборе в сборную команду Сахалинской области. После завершения областных чемпионата и первенства сформированная сборная отправится на вторую серию Кубка России в город Терскол (Кабардино-Балкария). Дальше её ждут соревнования в Красноярске и Белокурихе (Алтайский край). В завершении спортсмены представят островной регион на первенстве и чемпионате России по горнолыжному спорту в городе Таштаголе (Кемеровская область), которые пройдут с 23 по 28 февраля, - рассказал председатель областной федерации горнолыжного спорта и сноуборда Андрей Агеенко.

В первый день соревнований горнолыжникам предстояло показать свои силы в гигантском слаломе, во второй – в супергиганте, в третий, заключительный, спортсмены состязались в слаломе.

По итогам первого дня чемпионата и первенства в дисциплине слалом-гигант первое место в возрастной категории U21 занял Юрий Другов, серебро досталось Александру Кудрявцеву, бронза – Роману Зверяну. Среди девушек в этой же возрастной группе победительницей стала Софья Крохина, немного медленней оказалась Софья Матвеева, замкнула тройку лидеров Анна Шухова.

В возрастной категории U16 победу одержал Павел Быков, Никита Ким стал вторым, Александр Долотов расположился на третьем месте. Алина Артамонова показала лучший результат среди девушек, следом за ней расположилась Ксения Баранова, третье место досталось Янине Ким.

В супергиганте среди спортсменов в категории U21 самым быстрым стал Александр Михайлов, на втором месте расположился Юрий Другов, на третьем – Роман Зверян. Среди девушек в этой же возрастной группе победу одержала Софья Матвеева, на второй ступени пьедестала расположилась Софья Крохина, почётное третье место у Анны Шуховой.

В категории U16 лучшим оказался Александр Долотов, вторым стал Павел Быков, следом за ним идёт Родион Гордиевский. Алина Артамонова взяла золото в этой же возрастной группе у девушек, серебро досталось Янине Ким, бронза – Ксении Барановой.

Лучший результат в дисциплине слалом в категории U21 показал Роман Зверян, на втором месте расположился Владислав Осипов, замкнул тройку лидеров Кирилл Казаков. Среди девушек лучшей стала Софья Крохина, следом за ней – Софья Матвеева, третье место у Виктории Фуглевой.

В слаломе категории U16 победу одержал Павел Быков, второе место у Семёна Тиграняна, третье занял Никита Бондаренко. Самой быстрой среди девушек оказалась Алина Артамонова, чуть медленней была Ксения Баранова, почётная бронза у Алины Котовой.