Первенство спортивной школы по бенди прошло в Поронайске

В Поронайске завершилось открытое первенство спортивной школы по хоккею с мячом среди юношеских команд. Соревнования, которые проходили на ледовой площадке, расположенной на лыжной базе, собрали три команды-участницы. На главный кубок турнира претендовали команды из Поронайска, Смирных и Победино, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на районную мэрию.

Открыл ледовые баталии заместитель директора департамента образования, культуры и спорта поронайской администрации Андрей Чуваев, пожелавший участникам ярких и бескомпромиссных игр.

После торжественного открытия начались игры, которые проводились по круговой системе. В стартовом матче сошлись поронайский «Атлант» и «Олимп» из Победино. Бендисты «Олимпа» с первых минут показали уверенную игру и добились победы над «Атлантом» со счетом 9:0, а затем обыграли команду «Старт» из Смирных со счетом 14:0. В заключительной игре «Старт» обыграл поронайцев со счетом 3:1. По итогам сыгранных матчей места распределились следующим образом: победу в турнире одержали спортсмены из Победино, «серебро» у смирныховского «Старта», третье место досталось команде «Атлант».

Команда «Олимп» из Победино второй год подряд увозит домой «золото» хоккейного турнира. Этому способствует отличная техника побединцев, тактика нападения и защиты. Наравне с юношами свое мастерство показала и единственная в команде «Олимп» представительница прекрасного пола. Хоккеистка Анастасия Тарасюк четыре года уверено держит в руках клюшку и является одним из самых ценных игроков команды.

На церемонии закрытия команде-победительнице, призерам были вручены награды и названы лучшие спортсмены. Лучшим вратарем был признан Артем Блинов (Поронайск). Звания "Лучший нападающий" удостоился Марк Бондаренко, звания «Лучший защитник» - Роман Савченко. Оба игрока – спортсмены из Победино.