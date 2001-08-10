Сахалинка взяла золото на этапе спартакиады учащихся по биатлону

Дальневосточный этап X зимней Спартакиады учащихся России по биатлону стартовал в Петропавловске-Камчатском. В борьбу за победу вступили около 100 спортсменов в возрасте 16-17 лет из Якутии, Бурятии, Забайкальского и Камчатского краёв, а также Сахалинской области.

Как рассказали в областном минспорта, в первый день соревнований сахалинская биатлонистка Каролина Царёва из Томари принесла золотую медаль в копилку островной сборной. Воспитанница Александра и Галины Ливанских заработала награду высшей пробы в индивидуальной гонке в биатлоне. Девушка преодолела дистанцию в 7,5 км за 30:04:07, допустив один промах на четырёх рубежах.

Дальневосточный этап спартакиады по биатлону продлится до 2 февраля.