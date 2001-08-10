Будущих «Сахалинских львят» искали в центре «Преодоление»

Встреча спортивного директора ХК «Сахалинские Акулы» Сергея Мелешкова с родителями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья состоялась в реабилитационном центре «Преодоление». Предметом собрания стало создание первой на Дальнем Востоке детской команды по слэдж-хоккею.

Как рассказали в региональном министерстве спорта, на встрече также присутствовали директор реабилитационного центра «Преодоление» Альбина Че и председатель «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов» Сахалинской области Элла Гущина.

Сергей Мелешков рассказал родителям об истории слэдж-хоккея, особенностях данного вида спорта и о том, что уже сделано в этом направлении.

- Мы уже закупили несколько комплектов саней, клюшек и экипировки. К середине февраля всё необходимое должно прийти на Сахалин и тогда мы соберёмся с вами и детьми вновь, дадим им возможность попробовать себя в роли хоккеистов, - отметил директор хоккейного клуба, - в начале марта к нам приедет квалифицированный тренер по слэдж-хоккею из Красноярска для проведения обучения своим островным коллегам. Также наши тренеры пройдут обучение в Москве, где получат сертификаты международного уровня. Набирать в команду будем детей от 10 до 16 лет, и мальчиков, и девочек. А записаться в новую секцию сможет любой желающий

После встречи родители получили ответы на интересующие их вопросы, а также буклеты с более подробной информацией. Большинство присутствующих с особым энтузиазмом восприняли новость о создании слэдж-хоккейной команды. Как итог – семь детей готовы стать частью команды «Сахалинские Львята» в будущем.