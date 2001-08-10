Будущих «Сахалинских львят» искали в центре «Преодоление»
Встреча спортивного директора ХК «Сахалинские Акулы» Сергея Мелешкова с родителями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья состоялась в реабилитационном центре «Преодоление». Предметом собрания стало создание первой на Дальнем Востоке детской команды по слэдж-хоккею.
Как рассказали в региональном министерстве спорта, на встрече также присутствовали директор реабилитационного центра «Преодоление» Альбина Че и председатель «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов» Сахалинской области Элла Гущина.
Сергей Мелешков рассказал родителям об истории слэдж-хоккея, особенностях данного вида спорта и о том, что уже сделано в этом направлении.
- Мы уже закупили несколько комплектов саней, клюшек и экипировки. К середине февраля всё необходимое должно прийти на Сахалин и тогда мы соберёмся с вами и детьми вновь, дадим им возможность попробовать себя в роли хоккеистов, - отметил директор хоккейного клуба, - в начале марта к нам приедет квалифицированный тренер по слэдж-хоккею из Красноярска для проведения обучения своим островным коллегам. Также наши тренеры пройдут обучение в Москве, где получат сертификаты международного уровня. Набирать в команду будем детей от 10 до 16 лет, и мальчиков, и девочек. А записаться в новую секцию сможет любой желающий
После встречи родители получили ответы на интересующие их вопросы, а также буклеты с более подробной информацией. Большинство присутствующих с особым энтузиазмом восприняли новость о создании слэдж-хоккейной команды. Как итог – семь детей готовы стать частью команды «Сахалинские Львята» в будущем.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:10 Сегодня Сахалинское министерство сельского хозяйства и торговли начало работать сегодня
- 09:30 Сегодня Сахалинка взяла золото на этапе спартакиады учащихся по биатлону
- 09:55 Сегодня Южносахалинцы смогут пройти диспансеризацию на рабочем месте
10:20 Сегодня Три новые школы сдадут в Южно-Сахалинске этим летом
09:50 24 Января Свыше трех тысяч пар поженились на Сахалине и Курилах в прошлом году
13:32 24 Января Сахалинские чиновники сразятся в шахматы с детьми
- 15:34 24 Января Рыбаков-любителей эвакуировали со льдины в Корсаковском районе
17:01 24 Января Сахалинца оштрафовали за экстремизм
11:45 21 Января Сахалинские семьи получат по 150 тысяч рублей при рождении первенца
- 10:57 21 Января Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
10:30 21 Января Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
16:50 17 Января Сахалинцев зовут поучаствовать на акцию «Всероссийский исторический кроссворд»
Выбор редакции
- 15:58 Сегодня Новые теплоходы для сообщения Сахалина и Курил готовы на треть
- 11:20 Сегодня Островные спасатели будут эвакуировать рыбаков без их снаряжения
- 14:39 Вчера Сахалинский рыбохозсовет отказался ограничивать промышленный вылов лососей
- 17:49 29 Января Валерий Лимаренко вошел в новый состав президиума Госсовета РФ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?