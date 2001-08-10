Сахалинский лыжник взял две медали чемпионата Дальнего Востока и Сибири

Чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по лыжным гонкам проходит в Кемерово. Спортсменам на протяжении пяти дней предстоит соревноваться в гонке свободным стилем, спринте свободным стилем, эстафете и гонке классическим стилем.

Как рассказали в региональном минспорта, в первый день чемпионата мужчины боролись в гонке свободным стилем на 15 км. По её итогам сахалинец Алексей Черноусов принёс золото в копилку островной сборной, оставив позади 74 лыжников. Спортсмен финишировал с результатом 39:24,1, опередив ближайшего соперника на 15,6 секунды.

На следующий день соревнования проходили в дисциплине спринт свободным стилем. По его итогам островной спортсмен Иван Гуляев занял почётное третье место.

Чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по лыжным гонкам продлится до 2 февраля.