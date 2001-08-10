Сахалинцев приглашают на бесплатные занятия по беговым лыжам

Бесплатные занятия на беговых лыжах в рамках проекта «Социальный фитнес» стартовали в Южно-Сахалинске. Присоединиться к тренировкам могут все желающие, вне зависимости от возраста и физической подготовки. Тренер научит азам техники классического и конькового хода, поможет закрепить полученные знания на практике, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Центра молодежных инициатив.

Тренировки проходят по расписанию: суббота и воскресенье с 9:30, длительность занятия - один час. Сбор у проката на Школе зимних видов спорта (ул. Венская, 5). Прокат инвентаря для участников проекта бесплатный, наличие своих лыж приветствуется. Кроме того, рекомендуется подходить в пункт проката за полчаса до начала занятия.

«Хотелось бы напомнить, что в рамках проекта действуют различные виды активности: фитнес, йога, стретчинг, хип-хоп танцы, belly dance, port de bras и все это в разных точках города и планировочных районах. Занятия проводятся опытными и обученными тренерами. Каждый сможет найти себе занятие по душе и улучшить здоровье», - сообщила руководитель проекта Ксения Огаркова.

Подробную информацию о занятиях на лыжах можно уточнить по телефону: 8-962-419-94-19 (тренер Сергей Втюрин), по остальным площадкам по телефону: 8-914-094-07-01 (тренер и координатор проекта Ирина Ден).