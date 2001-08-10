Островные лыжники стали победителями эстафеты на чемпионате в Кемерово

Чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по лыжным гонкам завершился в Кемерово. В минувшие выходные в рамках этих состязаний прошли эстафетные гонки, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.

Мужчины бежали эстафету 4 по 5 км. На старт забега вышли 14 команд. Они представляли Кемеровскую, Новосибирскую, Сахалинскую, Томскую области, Республики Бурятия, Саха (Якутия), Хакасия, Алтайский и Красноярский край.

Сахалинские лыжники успешно проявили себя, завоевав золотые медали с результатом 52 минуты 08,9 секунды. В составе островной сборной на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Владимир Каркин, Яков Леманов, Дмитрий Туктаров, Алексей Черноусов.

На втором месте – Томская область (52.40,7), на третьем – первая команда Республики Саха (Якутия) (53.15,8).