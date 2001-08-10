«Южный-41» отправится на областной этап турнира «Спорт против подворотни»

Игры муниципального этапа турнира детских дворовых команд по хоккею в рамках молодёжного проекта «Спорт против подворотни» завершились в Южно-Сахалинске. За путевку на областные соревнования боролись команды "Южный-41", сборная городской школы №26 и "Метеор" (Новоалександровск). Игры отборочного этапа прошли на хоккейном корте по Железнодорожной, 91а.

Как рассказали в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму, в первый игровой день на льду встретились «хозяева» площадки, юные хоккеисты команды «Южный-41» и ребята из дружины «Метеор». В ходе напряженной борьбы «гости» из Новоалександровска уступили сначала «хозяевам» со счетом 2:8, а затем и спортсменам сборной школы №26 со счетом 3:5.

В финальной встрече за 1 место команда «Южный-41» показала блестящую слаженную игру и оформила «сухарь» сборной школы №26 со счетом 5:0.

Лучшими игроками муниципального этапа были признаны Александр Тимахович (вратарь, «Южный-41»), Кирилл Лотарев (бомбардир, «Южный-41»), Денис Литовка (нападающий, «Южный-41»), Артем Иванов (защитник, «Метеор»), Егор Тищенко (лучший игрок, «Метеор»).

В завершении мероприятия нападающий команды «Сахалинские акулы» Алексей Бозунов провел мастер-класс с юными хоккеистами. Игрок молодежной хоккейной лиги, выступающий под легендарным номером 17, поделился опытом с подрастающим поколением и показал, как забивать красивые буллиты.

Областной этап турнира детских дворовых команд по хоккею пройдет в Макарове с 12 по 16 февраля.