Поронайцев приглашают на массовую гонку «Лыжня России – 2020»

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России — 2020" пройдет в Поронайске 8 февраля. Соревнования состоятся на лыжной базе в микрорайоне "Зверосовхоз". К участию в спортивном событии приглашаются жители района всех возрастов без медицинских противопоказаний.

Как сообщили в районной администрации, для участников подготовлено несколько дистанций от 200 метров до 5 километров в пяти возрастных категориях. Официальная церемония открытия соревнований – 14:00. Первый забег намечен на 14:30.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направлять в Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа не позднее 7 февраля до 15:00 по адресу: ул. Октябрьская, 76 (кабинет 29) или на электронный адрес usmp-poronaisk@mail.ru, тел. 4-11-99.